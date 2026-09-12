Türk pasaportunda yeni dönem başlıyor

Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında seyahatleri kolaylaştıracak yeni bir uygulama için çalışma başlatıldı. Buna göre teşkilata üye ülkelerin vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi için ortak kontrol noktaları oluşturulması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan sisteme benzer bir modelin Türk devletleri arasında da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Planlanan sistemle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşları için havalimanlarında ayrı pasaport kontrol noktaları oluşturulması hedefleniyor.

UYGULAMANIN TAKVİMİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni düzenlemenin hangi ülkelerde ve ne zaman uygulanacağı ise henüz kesinleşmedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Türk devletleri vatandaşlarının sınır ve havalimanı geçişlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.