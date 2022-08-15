Türk Sineması, dünyanın büyük festivallerinde ilgi görüyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:47

Bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 28. Saraybosna Film Festivali, Ruben Östlund'un yönettiği Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmiyle açıldı. Açılış töreninin ardından gösterimi yapılan film büyük açık hava sineması ve Ulusal Tiyatro'da binlerce kişi tarafından izlendi.

"A PIECE OF SKY" OSCAR'A ADAY

Dünya prömiyerini geçen şubat ayında Berlin Film Festivali'nin ana yarışmasında yapan ve festivalden "Özel Mansiyon Ödülü" ile ayrılan "A Piece of Sky" ise İsviçre'nin Oscar adayı olarak seçildi.

"BİR UMUT" KOSOVA FİLM FESTİVALİ'NDE

Ümit Köreken'in yönettiği, "Bir Umut" ise Moskova Film Festivali'nde yarışacak. Türkiye-Almanya-Slovenya ortak yapımı "Bir Umut", sinema filmlerinde rol almak isteyen tiyatro oyuncusu Umut'un hikayesini ve 20 yıldır görüşmediği annesiyle bir araya gelişiyle birlikte 42 saat içinde hayatının altüst oluşunu anlatıyor.

75. Locarno Film Festivali'nin ana yarışma seçkisinde yer alan "Balıklara Nasihat" (Sermon to the Fish) filmi, "Yeşil Leopar WWF Özel Mansiyon" ve "Genç Jüri Ödülü"nü kazandı.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan, sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol üzerinden anlatan "Pota", 19 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Toklu'nun ilk uzun metraj filmi olan "Pota", Antalya Film Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü"nün yanı sıra İspanya, Çin ve Hindistan'da katıldığı festivallerden de ödüller kazandı.

Karakter tasarımları ve sahne düzenlemeleriyle 4 yıl süren çalışmalar sonucu beyaz perdeye aktarılan "Karagöz" animasyon filmi ise 26 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yetkin Dikinciler'in Karagöz'e, Altan Erkekli'nin Hacivat'a ses verdiği, Karagöz'ün eşini Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir'i Selçuk Kıpçak, Cazu kızını Zeynep Önen, Cazu oğlunu ise Bora Sivri seslendirdiği animasyonda, Karagöz ve Hacivat dışında 80'e yakın karakter izleyiciyle buluşacak.