Yurttaşlar ilaç katkı payı öderken Suriyeli ödemiyor!
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Suriyeli göçmenlere sağlıkta yapılan ayrıma tepki gösterdi. Doğruyol, “ İşçi ve memur yüzde 10 ile yüzde 20 oranında ilaç katkı payı öderken, Suriyeli göçmenler ise aldıkları sağlık hizmeti karşılığında ne ilaçta katkı payı nede, muayene ücreti ödüyor. Bu uygulama kendi vatandaşlarımıza karşı yapılmış olan bir haksızlıktır” dedi.
Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimliği sisteminde bile reçeteye yazılan ilaç başına 1 TL gibi cüzi bir ücret bile olsa alınması doğru değildir. Euronun 10 TL ile sabitlenmiş olmasından, pek çok ilacın temininde sıkıntı yaşanması, vatandaşlarımızın piyasada ki pek çok ilaca fark ödeyerek alması, sağlık kurulu raporu olan pek çok ilaca bile ücret farkı ödenmesi, bazı ilaçların neredeyse ücretlerinin yarısını vatandaşın cebinden ödemesi devletin verdiği sağlık hizmetlerini kısmen ücretli hale getirmektedir. Piyasadaki ilaçların yaklaşık yüzde 35 inde ücret farkının çıkması da sıkıntıyı ortaya koymaktadır” diye konuştu.
“HASTALARIN YÜZDE 60’I GÖÇMENLERDEN OLUŞMAKTADIR”
Suriyeli göçmenlerden katkı payı ve muayene ücreti alınması gerektiğini belirten Doğruyol, “Göçmenlerin yaşadığı bazı bölgelerdeki hastanelerin genel olarak mültecilere hizmet etmesi de olayın vahametini ortaya koymaktadır. Göçmenler tedavi ücreti almadığı gibi ilaç ve katkı payı ödememektedir. Özellikle gece hastanelere üçer beşer kişi halinde giderek muayene olmaları da büyük haksızlıktır. Bazı hastanelerin hizmet verdiği hastaların yüzde 60’ı göçmenlerden oluşmaktadır. Verilen ücretsiz sağlık hizmeti Türkiye’de yaşayan vergisini ve katkı ücretini ödeyenleri rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.
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