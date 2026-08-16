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Türkan Kayır kimdir, nereli? İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır hangi partiden?

Türkan Kayır kimdir, nereli? İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır hangi partiden?

16.08.2026 17:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkan Kayır kimdir, nereli? İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır hangi partiden?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AKP'nin 25. yıl etkinliğinde DEM Parti'den ihraç edilen İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır olmak üzere 7 belediye başkanı AKP saflarına geçti. Yeni katılan belediye başkanlarına rozetini Erdoğan taktı. Peki, Türkan Kayır kimdir, nereli? İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır hangi partiden?
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'Türkan Kayır kimdir?' araştırılıyor.31 Mart 2024’te DEM Parti’den İdil Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, AKP’ye katıldı. Kayır’ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, bu katılımla AKP tarihinin ilk Süryani belediye başkanı oldu. Peki, Türkan Kayır kimdir, nereli? İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır hangi partiden?

TÜRKAN KAYIR KİMDİR, NERELİ?

1972 yılında İdil’de doğan Kayır, ilk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı. 1985 yılında İsviçre'ye göç ederek lise eğitimini İsviçre'de tamamladı.

2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin İdil Belediye Başkan adayı olarak yarışan Kayır, 7 bin 909 oy alarak yüzde 71,27’lik oranla seçimi kazandı.

Kayır’ın siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Aralık 2024’te DEM Parti’den ihraç edilmesi oldu. İhraç kararının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüren Kayır, daha sonra  AKP’ye katıldı. 

TÜRKAN KAYIR EVLİ Mİ?

Evli ve üç çocuk annesidir.

İlgili Konular: #Dem Parti #Türkan Kayır #İdil Belediye Başkanı

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