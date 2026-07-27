Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkeli Feneri açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Türkeli Feneri açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

27.07.2026 16:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Türkeli Feneri açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Ordu'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 130 metrelik kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde demir sahasına çekildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ordu'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'GOZNE' isimli 130 metrelik kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ünye’den Karabiga’ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşayan 'GOZNE' isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımızın refakatinde, KURTARMA-3 Römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #Ordu #yük gemisi