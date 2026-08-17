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Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

17.08.2026 08:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriklerinde yer alan ifadeleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

TÜRKER ERTÜRK NE DEMİŞTİ?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türker Ertürk hakkında açılan soruşturmaya gerekçe olan ifadeler şöyle:

"Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum."

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