Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında, Ahmet Türk ile AKP'li ve MHP'li başkanlar arasında 'kayyum' gerginliği
Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında, Ahmet Türk'ün Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını kınaması üzerine AKP ve MHP'li üyeler tepki gösterdi.
Türkiye Belediyeler Birliği toplantısının en yaşlı üyesi olan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk geçici olarak başkan seçildi.
Toplantının açılışında Ahmet Türk, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını kınadığını belirten bir konuşma yaptı.
Ahmet Türk, konuşmasında “Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin ardından salonda tansiyon yükseldi. AKP'li ve MHP'li başkanlar Türk'ün 'kayyum' ile ilgili tepkisine ''burası mahkeme değil' diyerek tepki gösterdi.
2023 FAALİYET RAPORU REDDEDİLDİ
Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı faaliyet raporu, AKP ve MHP'li üyelerin kabul oylarına karşılık, CHP grubunun oy çokluğuyla reddedildi.
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