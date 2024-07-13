Türkiye bu dramı konuşuyor... İzmir'deki 'elektrik akımı' faciasının görüntüsü ortaya çıktı

İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur faciaya yol açtı. Konak ilçesinde iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu acı olayın görüntüsü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 14:40
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İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayı anına ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Özge Ceren Deniz’in karşıdan karşıya geçmek isterken mazgala takılarak düştüğü, bu sırada İnanç Öktemay’ın yardım etmek isterken akıma kapıldığı görülüyor.


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