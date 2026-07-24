Türkiye dahil 8 ülkeden İsrail'e kınama: 'Mescid-i Aksa’nın statüsü ihlal edilemez'

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'te son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları ve yerleşimcilerin baskınları sert ifadelerle kınanırken, kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiği vurgulandı.

"PROVOKATİF EYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Ortak açıklamada, aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'e düzenlediği kitlesel baskınlar, avluda İsrail bayrağı açılması, polis tarafından çadır kurulması ve diğer provokatif eylemler en güçlü şekilde kınandı.

Söz konusu uygulamaların uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları ile işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık ihlali olduğu ifade edildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ ZEDELİYOR"

Açıklamada, İsrailli aşırılıkçı bakanlar ve grupların baskın çağrıları ile şiddet eylemlerinin nefreti ve aşırılığı körüklediği belirtilerek, bu adımların iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barış çabalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.

"İSRAİL'İN EGEMENLİĞİ YOK"

Dışişleri bakanları, Kudüs Eski Şehri'ne ve ibadet mekanlarına getirilen erişim kısıtlamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ile buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı.

MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜNE VURGU

Ortak açıklamada, 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in münhasıran Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğu belirtilirken, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin bölgenin idaresi ve girişlerini düzenleme konusunda tek hukuki merci olduğu ifade edildi.

İSRAİL'E VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'e Kudüs Eski Şehri'ne yönelik erişim kısıtlamalarını derhal kaldırması ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da İsrail'in Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve uygulamalarını durdurması için kararlı bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.