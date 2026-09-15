Türkiye'de 2026 yılının en çok kazandıran meslekleri belli oldu

Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırmasına göre, Türkiye’de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler sıralandı.

Türkiye’de en yüksek aylık ortalama gelire sahip meslek noterlik oldu. Noterlerin aylık ortalama geliri 456 bin TL olarak açıklandı.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre; pilotluk, listenin ikinci sırasında yer aldı. Pilotların aylık ortalama geliri 350 bin TL olarak belirlendi.

Yazılım mühendisliği en yüksek aylık ortalama 348 bin TL gelir ile en çok gelir sağlayan üçüncü meslek oldu.

Sigorta uzmanları listede dördüncü sırada yer aldı. Mesleğin aylık ortalama geliri 270 bin TL olarak açıklandı.

Avukatlık, Türkiye’de en çok kazandıran meslekler arasında beşinci sırada bulunuyor. Avukatların aylık ortalama geliri 264 bin TL olarak verildi.

DOKTORLUK 7. SIRADA

Altıncı sırada yer alan eczacılıkta aylık ortalama kazanç 242 bin TL olarak belirtildi.

Aylık ortalama geliri 230 bin TL olarak açıklanan doktorluk listenin yedinci sırasında yer aldı.

Yönetim danışmanları sekizinci sırada yer aldı. Aylık ortalama kazanç 210 bin TL olarak açıklandı.

Mali müşavirlik listede dokuzuncu sırada yer aldı. Mali müşavirlerin aylık ortalama geliri 200 bin TL olarak verildi.

Listenin son sırasında ise petrol mühendisliği bulunuyor. Petrol mühendislerinin aylık ortalama kazancı 190 bin TL olarak açıklandı.