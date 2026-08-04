Türkiye'den de izlenebilecek: Perseid meteor yağmurunun tarihi belli oldu

Gökbilim meraklılarının her yıl heyecanla takip ettiği doğa olaylarından Perseid meteor yağmuru, 2026 yazında gökyüzünü hareketlendirmeye hazırlanıyor.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan kayaç ve toz kalıntılarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bu görsel şölen için geri sayım süratle devam ediyor.

Perseid meteor yağmuru genel olarak 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında varlığını sürdürse de meteor hareketliliğinin en üst seviyeye çıkacağı zaman dilimi netleşti. Gökyüzü hareketliliği, 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde zirve noktasına ulaşacak.

Dünya'nın meteor yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeden geçeceği bu tarihlerde, saatte çok sayıda gök taşının geçişi gözlemlenebilecek. Zirve döneminde Ay'ın yeniay evresinde bulunması sayesindeyse gökyüzü tamamen karanlık kalacak ve izleme kalitesi en üst seviyeye çıkacak.

Seyir zevkinin yüksek olacağı zaman dilimi 12 Ağustos gecesi saat 23.00’te başlayıp 13 Ağustos gün doğumuna kadar devam edecek. Yağmurun en yoğun izlenebileceği zaman aralığı ise 02.00 ile 05.00 saatleri arası olacak.

Türkiye’den de rahatlıkla takip edilebilecek bu uzay olayını seyretmek için teleskop veya özel bir optik cihaza gerek duyulmuyor.

Şehir merkezindeki ışık kirliliğinden uzak, karanlık ve açık alanlarda çıplak gözle gökyüzünü seyretmek yeterli oluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, ışık kirliliğinin bulunmadığı yüksek noktalarda saatte 50 ile 100 arasında meteor izi gözlemlenebilecek.