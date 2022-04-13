Türkiye Emekliler Derneği 'bayram ikramiyesi' için talebini açıkladı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 15:52

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, bugün yaptığı açıklamada, emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını ve bayram ikramiyesinin de 2 bin 500 TL'ye yükseltilmesini istedi.

Bayram ikramiyelerini 1970 yılından beri dile getirmelerine rağmen son 4 yıldır alabildiklerini belirten Duru, "Derneğimiz 1970 senesinde kuruldu. O yıldan itibaren tüm iktidarlara bunları ifade etmemize rağmen, muhalefete bildirmemize rağmen netice alamamıştık. 2018 yılında bayram ikramiyesi uygulanmaya başlandı ve baskı yapmak suretiyle oldu bu. Derneğin baskısıyla olmuştur. Bu ikramiye tutarının da yıllık enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. Şu anda 1100 TL olarak emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri artırılmalıdır. Yıllık TÜFE artışına göre artırılmalıdır. Şu anda 1100 TL olan bayram ikramiyesinin en az 2 bin 500 TL olması gerekiyor. Emekliler şu anda 1100 lira ikramiye alıyorlar. 1100 lira yeter mi" dedi.

"EK ÖDEMEDE İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

Duru, maaşlarına vergi iadesinin karşılığı olarak yansıtılan ek ödemelerde de iyileştirme yapılması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Vergi iadelerinin yükseltilmesi sorunumuz bulunuyor. Vergi iade yüzdelerinin yükseltilmesi gerekiyor. 2006 yılında, Başbakan, Maliye Bakanı rahmetli Kemal Unakıtan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu döneminde, dul ve yetimlerin hele ki emekli arkadaşlarımızın vergi iadeleri zarflarının doldurulmasında karşılaştıkları zorlukları ilettik. O zamanki yönetim değerlendirdi ve ek ödeme adı altında şu anda emekli olan arkadaşlar bunu almaktadır. Vergi iadesinin karşılığı olarak uygulanan ve yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranlarının günümüzde bir değeri kalmamıştır. Biz, bu ek ödemelerin, değerini kaybettiği için yüzde 9 ve yüzde 11 olarak ödenmesini talep ediyoruz."

"EMEKLİ BU PARALARLA NASIL GEÇİNEBİLİR"

Emeklilere uygulanmasını istedikleri 'refah payı' hakkında da açıklamalarda bulunan Duru, "Eğer devletimiz kalkınmışsa refah bir yaşantı yaşanıyorsa bize de emeklilere de refah payı verilmesini talep ettik. Sonra bizim yakacak parası... Şu anda kömürün yanına yaklaşılmıyor. Doğalgazın yanına yaklaşılmıyor. Almış olduğu, emeklinin maaşı zaten 2000 öncesi 3 bin 292 lira, 2000 yılından sonra emekli olanların da taban aylığı 2.500 lira. Emekli bu para ile nasıl geçinebilir" diye sordu.

"MUAYENE KATKI PAYLARI KALDIRILSIN"

Muayene katkı paylarının da kaldırılması için çalışma yaptıklarını belirten Duru, "Haliyle Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine gittiğimiz zaman muayene katkı payı ödeniyor. Daha önceden biz, muayene katkı payı filan ödemiyorduk. Neden ödemiyorduk? 1950 yılında İşçi Sigortaları Kurumu adı altında kurum kurulduğu zamanlarda bizim İşçi Sigortalar Kurumu ile akidimiz vardı. Neydi bu? Eğer hastalık primi öderseniz ölesiye kadar dosyanız asla kapanmayacak, bedava hizmet alınacağı yönde sözleşme var. Ama öyle olmasına rağmen 1999 yılında çıkan 4447 sayılı Kanun’la muayene katkı payı geldi. Şu anda yürürlükte bulunan 5510 sayılı Yasa’nın 68’inci maddesiyle muayene katkı payı ödeniyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM KESİM YAŞLI, HASTANEDEN KURTULAMIYOR"

Muayene katkı payının kendilerine bir yük getirdiğini ifade eden Duru, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim kesimimiz yaşlı ve hastaneden kurtulamıyor. Ve hastaneye gittiği zamanlarda da kesinlikle 100-150 veya 200 TL ile ancak çıkabiliyor. Zaten almış olduğumuz maaş kesinlikle ortada. Maaşlarımız, geçimimizi tam manasıyla sağlayacak bir meblağ değil. Öyle olmasına rağmen muayene katkı payı ödeniyor. Biz neden muayene katkı payı ödüyoruz? Çünkü ödemememiz lazım. Neden? 1950 senesinden bu yana çalışanlar hastalık primi ödediğimiz ve emekli olduğumuz için bu katkı payı alınmaması gerekir. Sosyal güvencesi olmayan ile sosyal güvencesi olanı aynı kefeye koymak suretiyle bizi bu muayene katkı payı ödemeye mahkûm etmiştir. Bunun kaldırılmasını istiyoruz."