Türkiye genelinde internet kesintisi! TürkNet'te binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadı: Kesintinin sebebi belli oldu

Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları gün boyunca geniş çaplı internet erişim sorunu yaşadı.

Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, TürkNet mobil uygulamasına da erişim sağlanamadı.

Sorunun ardından kullanıcılar çağrı merkezine ulaşmaya çalışsa da telefon hatları uzun süre yanıt vermedi. Sosyal medyada çok sayıda abone, hem sabit internet hizmetinin kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini paylaştı.

TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten resmi açıklama geldi.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTE..."

Şirket, X'ten yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İNTERNET ERİŞİMİ KADEMELİ OLARAK SAĞLANDI

Şirketten 16.16'da yapılan ikinci açıklamada internet erişiminin kademeli olarak sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli kullanıcılarımız, Bugün internet erişiminde yaşanan kesinti, internet trafiğini yönlendiren sistemlerimizde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklanmıştır. Teknik ekiplerimizin müdahalesiyle internet erişimi kademeli olarak yeniden sağlanmıştır. Yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtir, anlayışınız için teşekkür ederiz."

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

TürkNet kullanıcılarının bir bölümünün internet bağlantısında sorun yaşadığını bildirmesi, hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Kesintiye ilişkin kullanıcı bildirimlerinde artış görülürken, sorunun tüm aboneleri etkilediği öğrenildi.

Downdetector üzerindeki kullanıcı raporlarında da TürkNet hizmetlerinde olası sorunlar görüldüğü belirtiliyor.

TÜRKNET İNTERNET KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

TürkNet kullanıcılarının yaşadığı erişim sorununun ne zaman tamamen sona ereceği konusunda henüz net bir süre paylaşmadı.

Çalışmaların ne aşamada olduğu konusunda yapılacak resmi açıklamalar, sorunun çözüm zamanına ilişkin daha net bilgi sağlayacak.