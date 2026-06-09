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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu dünya rekoruna koşuyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu dünya rekoruna koşuyor

9.06.2026 11:30:00
Güncellenme:
AA
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu dünya rekoruna koşuyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, 28 Haziran'da İstanbul Maltepe'de düzenlenecek "Horon Bizumdur" organizasyonuyla tarihi bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Tam 5 bin kostümlü halk oyuncusunun aynı anda el ele tutuşacağı etkinlikte, Guinness Dünya Rekoru'nun kırılması hedefleniyor.
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, 5 bin kişilik horon ekibi ile Guinness Dünya Rekoru kırmaya çalışacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Haziran'da İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilecek "Horon Bizumdur" adlı organizasyonunda, 5 bin kostümlü gönüllü halk oyuncusu, aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi deneyecek.

Horon oyununu bilmeyen ya da profesyonel olarak öğrenmek isteyen vatandaşlar için Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, etkinliğe katılım kapsamında ücretsiz kurslar açacak. Kurslara kayıt olmak isteyenler "https://horonbizumdur.com/tr" web adresinden kayıt yaptırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hüseyin Güler, "Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak adına büyük bir sorumluluk inancıyla çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halk oyunlarımız, milletimizin hafızası, kültürü ve ortak ruhudur. Bizler için horon da zeybek de sadece bir oyun değil, tarihimizin, mücadelemizin ve kardeşliğimizin yaşayan mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Güler, Guinness organizasyonunun kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmayı amaçladığını belirterek, "Bugün dünyada halk dansları alanında gerçekleştirilen rekor denemelerine baktığımızda, Yunanistan'da gerçekleştirilen 2800 kişilik, Ermenistan'da gerçekleştirilen ise 4000 kişilik Guinness rekor organizasyonlarını görmekteyiz. Böylesine köklü ve zengin bir kültüre sahip olan ülkemizin ise 5000 kişilik bir rekoru kırması aslında zor değil, yeter ki birlik olalım, aynı heyecanda buluşalım." dedi. ​​​​​​​

İlgili Konular: #halk oyunları