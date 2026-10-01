Türkiye ile AB arasında ‘İmamoğlu buzları’ eridi: Karma Parlamento Komisyonu yeniden toplanıyor

Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığının demokratik denetim organı olarak tasarlanan ve TBMM ile Avrupa Parlamentosu üyelerinden oluşan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, yaklaşık iki yıl aranın ardından ilk kez toplanıyor.

İMAMOĞLU İPTALİ YAŞANMIŞTI

Normalde her yıl iki defa bir araya gelen Komisyon’un son toplantısı Kasım 2024’te yapılmıştı. 2025 yılının Nisan ayında yeni bir toplantı planlanmıştı fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası, AB’nin tepkileriyle bu; gerçekleşmemişti.

Komisyon’un Avrupalı eş başkanı, “Türkiye'deki son gelişmeler ışığında, Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanlık Divanı, mevcut koşulların AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun 82. toplantısının şu anda yapılmasına elverişli olmadığı sonucuna varmış ve oybirliğiyle toplantının ertelenmesine karar vermiştir" açıklamasını yapmıştı. Edinilen bilgiye göre aradan geçen sürede buzlar eridi ve Komisyon 26-27 Ekim’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanacak.