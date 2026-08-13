Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye ile Libya arasında çalışma ve istihdam alanında iş birliği anlaşması

Türkiye ile Libya arasında çalışma ve istihdam alanında iş birliği anlaşması

13.08.2026 21:02:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Türkiye ile Libya arasında çalışma ve istihdam alanında iş birliği anlaşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida, çalışma ve istihdam alanlarında iş birliğini geliştirmeyi öngören mutabakat zaptı imzaladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali Al-Abed Al-Rida ile çalışma ve istihdam alanlarında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı. 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatla iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirileceğini belirtti.

Ortak Çalışma Komisyonunun hazırlayacağı eylem planlarının hedefleri ve yol haritasının da ele alındığını ifade eden Işıkhan, mesleki eğitim, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılacağını kaydetti.

İlgili Konular: #türkiye #libya #anlaşma