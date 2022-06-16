Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı.
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.
Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.
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