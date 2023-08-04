Türkiye-İran karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran karayolu ulaşıma kapandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası sel meydana geldi.
İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.
Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.
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