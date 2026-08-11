Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nden 'Prof. Dr. Coşkun Özdemir' için başsağlığı mesajı

İstanbul Tabip Odası’nın eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir dün hayatını kaybetti. Özdemir, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenmiş, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Özdemir, uzun yıllar Cumhuriyet'te köşe yazarlığı yapmıştı.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Özdemir'in yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

Derneğimizin kurucusu ve Onursal Başkanımız Prof. Dr. Coşkun Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Bilimi, emeği ve insan sevgisiyle kas hastası bireylerin yaşamına ışık olan kıymetli hocamız, bizlere büyük bir mücadele ve unutulmaz bir miras bıraktı.

Onun izinde, başlattığı mücadeleyi sürdüreceğiz.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve KASDER ailemize başsağlığı diliyoruz.

Saygı, minnet ve özlemle…

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Cenaze törenine ilişkin bilgiler, netleştiğinde ayrıca paylaşılacaktır."