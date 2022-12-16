Türkiye Kent Konseyleri Platformu 28. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı
İzmir Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 28. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Kent
Konseylerinin temsilcileri, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı sayın M.Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Buluşmada
konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kent
Konseylerinin demokrasi için önemine dikkat çekti. Soyer,
Türkiye’deki 112 Kent Konseyi’nin kurumsallaşması ve örgütlü
gücünü büyütmesi gerektiğini belirterek “Bu meşruiyet de güç
de getirir. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Biz üzerimize ne
düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.
İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç ise Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu’na İzmir’de ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyerek “Kent Konseyleri katılımcı demokrasinin en önemli araçlarından biridir. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, gerek ülke gerekse yerel yönetimlerde söz sahibi olmasının önünün açılması gerekir. Bu anlamda Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Toplantının İzmir’de olması bizim için büyük bir şans” dedi. TKKP 28. Dönem ve aynı zamanda Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer konuşmasında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Kent Konseylerinin laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini kararlılıkla savunduğunu belirtti.
Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Kent Konseyi Genel Sekreteri Irmak Yılmaz, Adana Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu 28’inci Dönem Sözcüsü Haşmet Biçer, Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Zeynel Çambeli, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi Sekreteri Nazım Onur Yaman, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ve Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere katıldı.
Daha sonrasında , Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri, tarihi Asansör Binası Ceneviz Salonu'nda 1. Birleşim ve İzmir Kent Konseyi Homeros Salonu’da 2.Birleşim olmak üzere 3. Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
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