Türkiye genelinde birçok farklı noktada peş peşe orman ve zeytinlik yangınları çıkarken, Antalya, Kütahya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki alevlerle mücadele havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor.

KÜTAHYA DOMANİÇ'TEKİ YANGIN TARIM ARAZİSİNDEN ORMANA SIÇRADI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, Tavşanlı ilçesine doğru ilerledi. Söndürme çalışmalarına; çevre ilçe belediye ekiplerinin yanı sıra köylüler de su tankerleriyle destek veriyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü 12 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer, 1 helikopter ve toplam 125 personelle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

ANTALYA KAŞ VE KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINLARI

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan orman yangınına müdahale 2. gününde de devam ediyor. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahalede bulundu.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor…



Birçok şehirde orman yangını: Hastane ve evler tahliye edildi, yollar kapatıldı!https://t.co/6MSmpwIxDz pic.twitter.com/hSBzQX6PV7 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 29, 2026

KAŞ'TA 3 PERSONEL YARALANDI VE VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kaş'taki yangında Elmalı Orman İşletme'ye bağlı 3 personelin küçük yaralanma yaşadığını belirten Vali Şahin, "Onun dışında herhangi bir yaralı, can kaybımız yok. Meteorolojik veriler, fırtınanın deniz yüzeyinden devam ettiğini gösteriyor. 2-3 gün devam edecek. Çok değişik hava. Denizden gelen rüzgar, rutubet getirir ama kuru hava var. Çok yüksek seviyede fırtına. Bu da işimizi zorlaştırıyor. 12 yangından 10'u söndürüldü. 1'i söndürülmek üzere, Kumluca yangınıyla ilgili mücadele sürüyor" açıklamasını yaptı.

Kumluca'da ormanlara giriş ise 4 gün süreyle yasaklandı.

Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

10 EV YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personelin yanı sıra jandarmaya ait TOMA'lar, çevre il ve ilçelerden birçok kuruma ait araç da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki 50 hane boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 10 ev yangından zarar gördü.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.

İŞ MAKİNELERİYLE SU TAŞIDILAR

Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

MUĞLA SEYDİKEMER'DEKİ YANGIN: TAHLİYELER ODLU

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 07.00 sıralarında çıkan yangını gören mahallelilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, çok sayıda orman yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.

SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Muğla Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi. Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Muğla Valiliği, 3'ü harabe haldeki 4 evin zarar gördüğünü, dört mahalledeki 202 vatandaşın güvenli bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın nedeniyle tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde bulunan hastaların çevre hastanelere nakledildiğini ve sürecin tamamlandığını bildirdi.

Yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'600'ÜN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer'de yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Bugün saat 07.45 civarlarında Seydikemer ilçemizde Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman dışı bir alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sirayet etti. Hızlı bir şekilde Orman Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüz ekipleri ve ilgili tüm kurum kuruluşları bölgeye seferber ettik. Tabii çok yüksek bir rüzgar var. Yine hava sıcaklıkları çok fazla, nem de yüzde 20'nin altında ve dolayısıyla çok hızlı yayıldı. İlk etapta, Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Başta Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları olmak üzere belediyelerimizin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm araçlarını bölgeye sevk ettik. Sabah saatlerinden havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. 5 uçak ve 18 helikopter olmak üzere 23 hava unsuru, toplam 272 kara unsuru, 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bununla birlikte 109 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 38 su tankeri, 31 iş makinesi, 79 araç, 8 TOMA, 8 ambulans, UMKE araçlarımız olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde, 300 kadar hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı da geçici olarak tahliye ettik. Yangın bölgesi, Seydikemer ilçemize çok yakın. Dolayısıyla da devlet hastanemizi geçici olarak tahliye ettik. Burada bulunan 45 hastamızı Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettik. Söndürme faaliyetlerini engellememesi için Seydikemer-Antalya kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattık" dedi.

'3'Ü HAREBE 4 EV YANDI'

Vali Akbıyık, "Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Ancak maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var; hayvanlar, börtü böcek. Üzgünüz. 3'ü harebe 4 ev yandı. Buradan tüm Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Tüm Muğla'mız seferber. Seydikemer bölge vatandaşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, herkes konuyla ilgili cansiperane Yeşil Vatan'ı korumak için çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim. Yine İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımızla da sürekli görüşerek bölgedeki tüm imkanları seferber ederek alevleri kontrol altına almak istiyoruz. Maalesef Muğla'da bugün 5 orman yangını meydana geldi. 4'ü kontrol altına alındı. Burada tabii birçok bölgede birden patladı. Bazı yerlerde, 2 yerde enerjisi bir miktar düştü ama diğer yerlerde de gördüğünüz gibi havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Henüz net olarak söyleyebileceğimiz bir neden yok ama jandarmamız, emniyetimiz konuyu titizlikle takip ediyor, araştırıyor" diye konuştu.

BALIKESİR EDREMİT VE GÖMEÇ'TEKİ ORMAN YANGINLARI

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'nın eteklerinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Havanın aşırı sıcak olması, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine Orman ve Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevlere havadan da müdahaleye başlandı. Gökyüzüne yükselen dumanlar ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Kumgedik Mahallesi, Atarken Kayalıkları mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında, orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bulunduğu alana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 2 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile müdahale etti. Alevlerin Ulubeyler ve Hacıveliler ile Kozak Yaylası'nın Ayvalık kesimindeki Bağyüzü Mahallesi’ne doğru ilerlediği bildirildi. Yangının Ulubeyler Mahallesi'ndeki anıt ağaç olarak tescilli çınara kadar yaklaştığı belirtildi. Bağyüzü köyünde ise muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından yangına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldığı bildirildi.

210 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangının büyümesi üzerine bölgedeki 210 konut tedbiren tahliye edildi.

VALİ USTAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, iki ilçedeki yangınlara müdahale eden ekip ve araç sayısını açıklayarak şu bilgileri verdi:

"Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi ile Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara, 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personelle müdahale edilmektedir. Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır."

Ekipler, hem Edremit’teki hem de Gömeç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

‘İSTANBUL, TEKİRDAĞ VE KOCAELİ İTFAİYE EKİPLERİ DESTEK VERMEK AMACIYLA İNTİKAL HALİNDE’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit ilçesi Altınoluk ile Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara ilişkin açıklamada bulundu. Akın, “Hızlı müdahalelerle yangınların büyük bölümü kontrol altına alındı, kritik bölgelerde çalışmalar ve tahliyeler aralıksız sürüyor. Ancak Edremit Altınoluk Şahinderesi ve Gömeç Kumgedik Mahallesi'nde devam eden yangınlar nedeniyle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ ekiplerimiz, sahada 32 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 dozer, 2 hizmet aracı ve 2 adet 35 tonluk su ikmal tırı ile görev yapıyoruz. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli itfaiye ekipleri destek vermek amacıyla intikal halindedir” ifadelerini kullandı.

‘AYVALIK TIFILLAR MAHALESİ’NİN TAHLİYESİ BAŞLATILMIŞTIR’

Yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle tedbir amaçlı Ayvalık Tıfıllar Mahallesi’nin tahliyesinin başlatıldığı aktaran Akın, "Ayrıca Altınoluk Şahinderesi bölgesine de tedbir amaçlı 3 adet otobüs tarafımızca sevk edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, BASKİ, ilçe belediyelerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, UMKE, Kızılay ve tüm ilgili kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkate almalarını ve riskli bölgelere yaklaşmamalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

ÇANAKKALE SARAYCIK KÖYÜ VE AYVACIK İLÇESİNDE YANGIN

Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.

İŞLETMELER BOŞALTILDI

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında, bir arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildiğini açıkladı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Bölgedeki bazı işletmeler tedbir amacıyla boşaltıldı.

YALOVA ARMUTLU'DAKİ ORMAN YANGINI

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fıstık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına 6 arazözle karadan, 2 helikopterle havadan müdahale ediliyor. Yangın, plajdakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel katılıyor.