Türkiye'nin 'En Güvenilir' ismiydi... Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası dikkatler o listeye çevrildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma, kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alınması, dikkatleri geçmiş dönemde yapılan toplumsal güven araştırmalarına çevirdi. Bir dönem toplumsal güven endeksinin zirvesinde yer alan ünlü sanatçının ismi, bu kez adli bir soruşturma kapsamında farklı bir gündemle öne çıktı.

GÖZALTI KARARI SONRASI "GÜVEN ENDEKSİ" YENİDEN GÜNDEMDE

Haluk Levent ve beraberindeki şüphelilerin gözaltına alınması kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaratırken, gözler geçen yıl açıklanan "Türkiye’nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" araştırmasına çevrildi.



12 ilde bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve tüketicilerin ürün ile marka tavsiyelerinde en güvenilir bulduğu isimleri belirleyen araştırmada Haluk Levent, yüzde 60,9'luk oranla üst üste altıncı kez Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü unvanını kazanmıştı.





HALUK LEVENT'İN YER ALDIĞI BAZI ANKETLER



Söz konusu güven listesinde Haluk Levent'i sırasıyla şu isimler takip etmişti:

Kenan İmirzalıoğlu: %54

Müge Anlı: %49,5

Şener Şen ve Tarkan (İlk beş sırada yer alan diğer isimler)





ÜNLÜLERE DUYULAN GÜVEN GRAFİĞİ YÜKSELMİŞTİ

Yeniden tartışmaya açılan araştırmanın verilerine göre, genel olarak ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven oranlarında yıllar içinde düzenli bir artış yaşandığı görülmüştü. Sektörel verilere yansıyan değişim grafiği şu şekilde gerçekleşmişti:

Ünlülerin tavsiyelerine duyulan güven 2017 yılında %28,8 seviyesindeyken, 2025 yılında %39,3'e yükseldi.

Ünlülerin genel güvenilirlik oranı ise aynı dönem aralığında %31,2'den %40,3 seviyesine ulaştı.

Raporda ayrıca, toplumsal olaylar ve sosyal medyada sessiz kalmayı tercih eden ünlü isimlerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği değerlendirmesine yer verilmişti. Pop şarkıcısı Tarkan'ın sekiz sıra birden yükselerek ilk beşe girdiği listede; Murat Yıldırım, Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş gibi isimler de ilk kez yer bulmayı başarmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanatçı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 kişi, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.