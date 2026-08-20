Türkiye’nin temmuz yağışları yüzde 18 arttı: Güneydoğu’da 4 il yağış almadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde temmuz ayında metrekareye ortalama 18,4 kilogram yağış düştü. Yağış miktarı, uzun yıllar ortalaması olan 15,6 kilogramın yüzde 18 üzerinde gerçekleşti.

Yağışlar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 92 arttı. Bununla birlikte Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde yağışlar normallerin altında kaldı.

Yağışlar İç Anadolu Bölgesi’nin batı kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Artvin, Gümüşhane, Alanya, Gazipaşa, Silifke, Adana ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla azalma gösterdi.

Antalya, Mersin, Osmaniye, Karaman, Konya, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Kastamonu çevrelerinde ise yağışlar, normallerinin yer yer 3 katından fazla gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi genelinde temmuz ayı yağışları normalinin iki katından fazla gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ ARDAHAN’DA

Türkiye'de geçen ay en fazla yağış artışı metrekare başına 115,8 kilogram ile Ardahan’da kaydedildi.

Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa’da ise yağış gerçekleşmedi. Bu illerde 66, Diyarbakır’da 22, Şırnak’ta 16 yılın en düşük yağışı görüldü.

Osmaniye'de ise son 31 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı gerçekleşti. Kentte yağış miktarı uzun yıllar normalinin yaklaşık dört katına ulaştı.