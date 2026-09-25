Türkiye okul saldırılarını konuşurken... Öğrencinin çantasında 'tabanca' bulundu: Babası 'Ben koydum' dedi

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulundu.

A.E.’nin gözaltına alınan babası R.E., tabancayı çantaya kendisinin koyduğunu daha sonra da unuttuğunu söyledi.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1’inci sınıf öğrencisi A.E.’nin çantasında tabanca olduğunu fark etti.

BABASI GÖZALTINA ALINDI

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Gelen polisler çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı.

Tabancanın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.

"BEN KOYDUM, SONRA DA UNUTTUM"

A.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Müteahhitlik yapan R.E.’nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu ve oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu daha sonra unuttuğunu söylediği belirtildi.

Öte yandan, olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.