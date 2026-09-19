Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin X hesabına erişim engeli talebi

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin X hesabına erişim engeli talebi

19.09.2026 09:53:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Türkiye Psikiyatri Derneği’nin X hesabına erişim engeli talebi

Türkiye Psikiyatri Derneği, “Ailem Güvende” adlı soruşturma kapsamında derneğin X hesabına erişim engeli talep edildiğini bildirdi. Dernek, “Sağlığa erişim, ayrımcılığa uğramaksızın tıbbi bilgiye ulaşabilme, herkes için anayasal bir haktır. Meslek örgütlerimizin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini ilgili makamların dikkatine sunarız” açıklamasını yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), “Ailem Güvende” adlı soruşturma kapsamında önce Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD), ardından TPD’nin X hesabına erişimin engellenmesinin talep edildiğini duyurdu.

Derneğin açıklamasında, TPD’nin 7 bin 138 üyesi bulunan ve ruh sağlığı ile hastalıkları uzmanlığı alanında faaliyet gösteren bir tıp meslek derneği olduğu belirtildi.

TPD ve CETAD’ın ilgili mevzuata tabi, yasal olarak kurulmuş tıp uzmanlık dernekleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de tanımlanan görevleri; birey ve toplum ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, mesleğin bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde hak ve sorumluluklarını gözetmek, alanında çalışan hekim ve ruh sağlığı profesyonellerine eğitim vermektir.

Cinsellik ve cinsel sorunlar konusundaki çalışmalarımız, cinselliğin eğitimi, toplumun cinsellik hakkında bilgilendirilmesi, cinsel işlev bozukluklarının bilimsel yöntemlerle tanı ve tedavisi, farklı cinsel yönelime sahip bireylerin, tüm yurttaşlar gibi, ruh sağlığının korunmasıdır. Cinsel yönelimin bir hastalık olmadığı güncel tıp biliminin ortak bilgisi olup, eğitim ‘telkin-özendirme ve yöntemlerle değiştirilebilecek’ veya ‘aşılanabilecek’ bir durum olmadığı bilinmektedir.

Bu tür kısıtlamalar yalnızca meslek örgütlerinin değil, hekimlerin bilimsel bilgiyi paylaşma ve topluma doğru sağlık bilgisi ulaştırma imkânını da sınırlamakta; bireylerin sağlık hizmetine erişiminde tereddüt yaşamasına yol açarak kamu sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Nitekim aynı süreçte, HIV ile yaşayan bireylerin haklarını ve sağlığa erişimini savunan dernekler de benzer şekilde hedef alınmıştır.

Sağlığa erişim, ayrımcılığa uğramaksızın tıbbi bilgiye ulaşabilme, herkes için anayasal bir haktır. Meslek örgütlerimizin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini ilgili makamların dikkatine sunarız.”

İlgili Konular: #sosyal medya #erişim engeli #Türkiye Psikiyatri Derneği

İlgili Haberler

Sosyal medyada 'erişim engeli' dalgası: 'Özgürlük dar bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor'
Sosyal medyada 'erişim engeli' dalgası: 'Özgürlük dar bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor' Gazetecilerden haber kuruluşlarına, hak savunucularından çeşitli kurum ve kişilere kadar çok sayıda sosyal medya hesabına peş peşe erişim engeli getirilmesini Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Mustafa Atahan Öztürk, hesapların tamamının engellenmesinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Öztürk, “Özgürlük, Türkiye’de dar bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor. Her geçen gün bu alan daha da daraltılmaya çalışılıyor” dedi.
Sosyal medya hesabı 4. kez erişime engellendi: soL'dan yurttaşlara çağrı
Sosyal medya hesabı 4. kez erişime engellendi: soL'dan yurttaşlara çağrı soL Haber'in sosyal medya hesabı, Temmuz'dan bu yana dördüncü kez erişime engellendi. Yapılan çağrıda "Tüm okurlarımızı soL'un hesabını takip etmeye, hep birlikte yaygınlaştırmaya çağırıyoruz" dendi.
Sansür dalgası devam ediyor: İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın da aralarında çok sayıda kişi ve kurumun hesabına erişim engeli
Sansür dalgası devam ediyor: İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın da aralarında çok sayıda kişi ve kurumun hesabına erişim engeli Aralarında İrfan Değirmenci ve Şirin Payzın’ın da olduğu gazeteciler ve haber siteleri ile kurumlara ait X hesapları erişime engellendi.