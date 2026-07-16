Türkiye Rıza Sarraf’ın iadesini isteyecek mi?

Türk nüfus kağıdındaki adı “Rıza Sarraf”. İran kimlik kartındaki adı “Reza Zarrab”, itirafçı olunca ABD onaylı geçici kimlik karttaki adı “Aaron Goldsmith”. Miami’de at yarışı çevrelerindeki takma adı ‘Richard Ferrari’. Türkiye’deki milyar dolarlık lüks hayatından dolayı “Türk Gatsby” lakaplı Sarraf, yeni hayatına nerede devam edecek? Türk hükümeti Sarraf’ın iadesini isteyecek mi?

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek suçuyla 2016’da tutuklanan, itirafçı olunca tutuksuz yargılanan kara para aklayıcısı Sarraf’ın verdiği bilgilerle “üst düzey işbirliği” yaptığı, buna yaptırımları delme planını kolaylaştırmak için Türkiye’deki yetkililere milyonlarca dolar rüşvet verdiğine dair tanıklık etmesinin de dahil olduğu gerekçesiyle, hapiste geçirdiği sürenin yeterli olduğu hükmüne varıldı.

Sarraf, aralarında bakanların da bulunduğu birçok isim hakkında konuşmuş, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a rüşvet verdiğini, Çağlayan’ın İran ile ticaretten yarı yarıya kâr paylaşımı istediğini söylemişti. Sarraf’ın Türkiye, İran ve Makedonya vatandaşı olduğu biliniyor.

ABD’de kalmasını sağlayacak yasal bir durumu da olmadığına göre hangi ülkede devam edecek belli değil. ABD oturma izni verir mi? Ya da ABD’ye ne kadar para götürdüğü, bunun iş kurup yeşil kart alması için yeterli olup olmadığı bilinmiyor. Türkiye ile ABD arasında suçluların iadesi anlaşması var.

Ancak “vatandaşlık” ve “siyasi suçlar” gibi durumlarda iadeyi engelleyen veya zorlaştıran istisnalar yer alıyor.