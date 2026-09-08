Türkiye Sigorta Birliği’nden TBMM’ye ‘zorunlu afet sigortası’ için çağrı: COP31’e yetiştirelim!

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, 9-20 Kasım’da Antalya’da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) kapsamlı etkinliklerle yoğun şekilde hazırladıklarını, bu açıdan en önemli bekletilerinden birinin zorunlu afet sigortasının (ZAS) bu konferansla birlikte uygulamaya geçmesi olduğunu söyledi.

‘KLİMA KREDİSİ’

Yönetim kurulu üyeleri Fahri Uğur, Ayhan Sincek, Neslihan Neciboğlu, genel sekreter Özgür Obalı ve iklim bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz’la birlikte gazetecilerle buluşan Yaşar, Türkiye’nin DASK, TARSİM gibi önemli sigorta uygulamaları başlattığını anımsatarak ZAS’ın da ileri bir örnek oluşturacağını söyledi. Yaşar şöyle devam etti:

“ZAS’ı COP31’de duyurmayı isteriz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. TBMM’yi de ziyaret edeceğiz. ZAS tüm bölgeleri kapsayacak. Türkiye koruma açığı çok yüksek bir ülke. Bunu Kahramanmaraş depremlerinde gördük. Oradaki hasarı gidermek için her yıl bütçeye ciddi bir büyüklük konuyor ve hep birlikte ödüyoruz. Oysa sigortayla transfer edebilirdik. Ayrıca ZAS’la birlikte parametrik sigortalara da geçiş olacak.” Neslihan Neciboğlu ise 35 endüstriyle ilişkili sektöre özellikle sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç olduğunu belirterek “COP31’de finansmanı da konuşacağız. Bu açıdan sigorta önemli yapı taşı” dedi.

İklim riskinin bir bilanço riski de olduğunu belirten Özgür Obalı şu yorumu yaptı: “Sigorta varsa ‘doğal sermaye’ vardır.” Levent Kurnaz ise iklim krizinin geldiği nokta itibarıyla Türkiye gibi ülkelerde “kendini koruma”nın öncelik haline geldiğini anlatarak sorular üzerine şöyle devam etti: “100 liranız varsa bunun 90 lirasını korumaya ayırmalısınız. Örneğin klima kredisi bunun küçük bir örneği.”

REKABET SAĞLIKLI

Ayrıca sektörün geldiği noktaya dikkat çeken isimlerden Fahri Uğur, “Sağlıklı rekabet eden bir sektörüz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz sürdürülebilir teknik dengeyi korurken penetrasyonunu artırmak” derken Ayhan Sincek şu bilgiyi verdi: “BES ve hayat sigortaları uzun vadeli tasarrufların güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.”