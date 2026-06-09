TTK kura çekimi sonuçları ve asil–yedek aday listeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) iş başvurusunda bulunan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TTK isim listesi nasıl sorgulanır?

TTK 262 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı için kura çekimi 9 Haziran 2026 Salı günü Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda yapılacak.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

TTK 262 işçi alımı için elektronik kura çekimi tamamlanmasının ardından asil ve yedek isim listesi yayınlanacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları, www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.

İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

Fakat bazı durumlarda il müdürlükleri ve ilgili kurum panoları üzerinden de duyurular yayımlanabiliyor.

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci başlarken, yedek adaylar ise olası eksik belge veya hak kaybı durumunda çağrılabiliyor.