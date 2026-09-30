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Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman? 2026 TTK işçi alımı şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman? 2026 TTK işçi alımı şartları neler?

30.09.2026 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman? 2026 TTK işçi alımı şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde 61 daimi işçi alımı yapılacak. Zonguldak ve Bartın'daki kadrolar için başvuruların ekim ayında İŞKUR üzerinden alınması planlanırken, adayların başvuru şartları da belli oldu. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı ne zaman? 2026 TTK işçi alımı şartları neler?
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TTK işçi alımı için yeni ilan süreci başladı. Kurumun 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak'ta 57, Bartın'da ise 4 olmak üzere toplam 61 daimi işçi alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Peki, TTK işçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İşçi alımı için 05.10.2026 - 09.10.2026 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 20.10.2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

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TTK İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adayların;

-T.C. Vatandaşı olmak -Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak,

-Zonguldak işçi alımı için Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak,

-Bartın işçi alımı için Bartın ilinde ikamet ediyor olmak,

-Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,

-Başvurduğu sanatta istenilen belgelere sahip olması ve bu belgelerin son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğinin devam etmesi gerekmektedir.

Not:

1) Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Başvuru şartlarında istenen diploma ve belgelere başvurunun son günü itibariyle sahip olmayan, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesini geçemeyen, yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir durumu olan kişiler işe alınmayacaktır.

2) Kura çekiminden sonra yapılacak olan belge kontrolünün tarih aralığı ve işçi alımı ile ilgili diğer tüm duyurular, kurumumuzun web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.

3) Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, kurumun hakları saklıdır.

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