Türkiye Ukrayna’ya balistik füze satmak istiyor: ‘Denge politikasının sonu’

Türkiye, Ukrayna’ya ağır mühimmat satmaya hazırlanıyor. Satılacak mühimmat ABD menşeili olduğu için ABD’den yeniden satış izni istendi ve bu, Kongre tutanağına geçti.

BALİSTİK DE VAR

6 Ağustos tarihli tutanakta ABD Dışişleri’nin Kongre’ye bu konudaki iki bildirimi yer aldı. Birinci bildirimde Türkiye’nin, ilk satın alma değeri yaklaşık 255 milyon 900 bin dolar olan 12 adet M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemi, 2 bin 524 adet M26 DPICM güdümsüz çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat roketi ve 47 bin adet M509A1 203 milimetre çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel obüs mühimmatını Ukrayna’ya satmak istediği ifade edildi. Satışta Türkiye’den Millî Savunma Bakanlığına bağlı MKE ile ASFAT ve ayrıca ARCA’nın rol oynayacağı kaydedildi. ABD Dışişleri’nin gönderdiği ikinci bildirimde ise ilk satış değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan 70 adet M39 ATACMS ordu taktik balistik füze sisteminin yine Ukrayna’ya satılmak istendiği, sürece MKE’nin dahil olacağı belirtildi.

‘AMAÇ ESKİLERİ AZALTMAK’

Tutanakta Türkiye’nin satış amacı, “Mali kaynaklarını mevcut sistemlerin modernizasyonuna ve devamına odaklamak için eski savunma envanterini azaltmak” şeklinde açıklandı. Ukrayna’nın ise Rus işgaline karşı taarruz ve savunma kapasitesini güçlendirmek için bu sistemleri edinmeyi hedeflediği, benzer mühimmatlara halihazırda sahip olduğu belirtildi. ABD Dışişleri, sözkonusu satışların ABD’nin güvenlik yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ve hükümetin bunu onaylamaya hazır olduğunu bildirdi. Kongre’nin konuyu incelemek ve eğer isterse satışa itiraz etmek için 15 günlük süresi bulunacak. Bu sürenin ardından satışın tamamlanacağı kaydedildi.

‘BATI’YLA STRATEJİK HİZALANMA’

Bu gelişme, Türk kamuoyunda Türkiye’nin Batı’ya yeniden, güçlü bir şekilde eklemlenme çabası olarak değerlendirildi. Savunma analisti Arda Mevlütoğlu, “Türkiye Ukrayna'ya taarruzi bir silah sistemini, hele hele ATACMS gibi bir taktik balistik füzeyi vermeye hazırlanıyorsa ‘bir şeyler’ epey değişmiş demektir” dedi. Dış politika analisti Aydın Sezer, “Ankara’nın, Ukrayna'ya füze göndermek için ABD’den re‑export (yeniden satış) izni talebi, ‘denge siyaseti’ söyleminin fiilen rafa kalktığının ilanıdır. Moskova’nın tepkisi umarım şimdilik kontrollü olur ama not defterine yeni bir kalem daha ekler” sözlerini sarf etti. Savunma analisti Kozan Erkan ise, “Ukrayna için, ABD’den yetmediği zaman, bu tip roketleri Türkiye’de yaptırdılar. Şu anda biz üretiyoruz diye, tarafsız olduğumuz bir savaşta Ukrayna bizim gemilerimizi vururken, bunları Ukrayna’ya vermek bana doğru gelmiyor. Bu arada bu silahların raf ömrü doldu deniyor ama bizim daha önce bu tip silahları gençleştirdiğimiz çok oldu. Yani eski, bizim kullanmadığımız sistemler değiller” değerlendirmesini yaptı. Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ayki Türkiye ziyaretiyle ve Türkiye’ye KAAN motorlarının satışına izin vermesiyle de ilişkilendirildi.