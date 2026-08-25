Türkiye yaşlanıyor: Huzurevleri talebe yetişemiyor!

Türkiye’de yaşlı nüfusun büyümesiyle birlikte bakım ve barınma hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artıyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1’e ulaştı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtta huzurevlerinin mevcut kapasitesi ve yeni yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

178 HUZUREVİNDE 15 BİN 263 KİŞİ

Bakanlığa bağlı 178 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 15 bin 263 kişiye hizmet veriliyor.

Türkiye genelinde ayrıca 290 özel huzurevi ile diğer kamu kurumlarına bağlı 18 huzurevi bulunuyor.

Göktaş, huzurevlerine başvuran kişilerin yaş ortalamasının 78 olduğunu bildirdi.

24 HUZUREVİ İNŞA EDİLİYOR

Artan ihtiyacın karşılanması amacıyla huzurevi kapasitesinin genişletilmesi için yeni yatırımlar planlanıyor.

Bu kapsamda 710 kişi kapasiteli 6 yeni bakım kuruluşunun açılması hedeflenirken, 24 huzurevinin inşaatı sürüyor. Bu tesislerden 14’ünün 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Bakanlık ayrıca 26 huzurevi için etüt ve proje çalışmalarına devam ediyor. Projeleri tamamlanan kuruluşların 2027 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na teklif edilmesi planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TALEP YOĞUN

Huzurevlerindeki bekleme sürelerinin özellikle büyükşehirlerde ve bazı kuruluşlarda yoğunlaştığını belirten Göktaş, yaşlıların tercihlerinin de bekleme listelerinde etkili olduğunu ifade etti.

Tek kişilik oda talepleri, iklim ve beslenme alışkanlıkları ile kişilerin doğup büyüdükleri kentlerde yaşamaya devam etmek istemeleri talebin belirli tesislerde yoğunlaşmasına yol açıyor.

ALTERNATİF BAKIM MODELLERİ GELİYOR

Bakanlık, yaşlıların yaşadıkları sosyal çevreden kopmadan desteklenmesini sağlayan gündüz hizmet merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

Orta ve uzun vadede ise huzurevlerinin yanı sıra toplum temelli alternatif bakım modellerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.