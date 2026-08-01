Türkiye'ye çete liderinin iade kararı sonrası Yunanistan'da cezaevinde isyan: Yangın çıkardılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Korydallos Cezaevi'nde, "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara'nın Türkiye'ye iade edilmek üzere cezaevinden çıkarılması sırasında olaylar yaşandı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bayğara'nın havalimanına götürülmesi için görevlilerin cezaevine gelmesinin ardından bir grup Türk mahkûm nakli engellemek amacıyla koğuştaki yatakları ve çeşitli eşyaları ateşe verdi.

Yunan ve Türk basınında yer alan haberlerde, Bayğara'nın güvenlik görevlilerine direnmesinin ardından yaklaşık 30 mahkûmun barikat kurduğu öne sürüldü. ERT ise olaylara "küçük bir mahkûm grubunun" karıştığını aktardı.

Yangına 15 itfaiyeci ve 5 araçla müdahale edilirken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre olaylarda yaralanan olmadı. Cezaevi yönetiminin olayla ilgili idari soruşturma başlattığı ve koğuşlarda arama yaptığı bildirildi.

NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan olaylara rağmen Ramazan Bayğara'nın havalimanına sevkinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiği açıklandı. Ancak Bayğara'nın Türkiye'ye ulaşıp Türk makamlarına teslim edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2024'TE ATİNA'DA YAKALANMIŞTI

Ramazan Bayğara, Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Mayıs 2024'te Atina'da yakalanmıştı.

Yunan makamlarının aktardığı bilgilere göre Bayğara hakkında Türkiye'de kasten öldürme, suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ile silah ticareti ve göçmen kaçakçılığı dahil çeşitli suçlamalar kapsamında 14 yakalama kararı bulunuyor. Bayğara, Türkiye'nin iade talebi üzerine Yunanistan'da tutuklu bulunuyordu.