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Türkiye-Yunanistan-Fransa hattındaki 'göçmen kaçakçılığı' ağına operasyon: 14 gözaltı

Türkiye-Yunanistan-Fransa hattındaki 'göçmen kaçakçılığı' ağına operasyon: 14 gözaltı

5.10.2026 17:57:00
Güncellenme:
DHA
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Türkiye-Yunanistan-Fransa hattındaki 'göçmen kaçakçılığı' ağına operasyon: 14 gözaltı

Türkiye, Yunanistan ve Fransa hattında faaliyet gösteren kaçak göçmen şebekesine yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmenlerin sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği belirlenirken, operasyonda milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.
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Kaçak göçmenleri Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişine yardımcı olduğu tespit edilen Türkiye, Yunanistan ve Fransa'da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi 14 şüpheli, Fransa makamlarıyla koordineli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 6,4 kilogram altın ile 162 bin Euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarında, kaçak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçişini organize eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

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"FETÖ" AYRINTISI

Fransa makamlarıyla koordineli yürütülen çalışmalarda, örgütün Türkiye yapılanmasının göçmenlerin sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiği, örgüt içerisinde FETÖ ile bağlantılı kişilerin de bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen iletişimin tespiti, fiziki takip, PTS incelemeleri ve mali analizler sonucunda şüphelilerin göçmen sevk organizasyonlarında aktif rol aldıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin toplanması ve aktarılmasında görev üstlendikleri belirlendi. Ekipler, çalışmaların ardından bugün İstanbul’un da aralarında bulunduğu 3 il ile Fransa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik çalışmalarda ise 6,4 kilogram altın ile 162 bin Euro, 81 bin dolar ve 386 bin lira ele geçirildi. 

İlgili Konular: #Operasyon #kaçak göçmen

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