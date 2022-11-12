Türkiye'de 10 ayda 17 bin deprem meydana geldi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, açıklamasında Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Graben Sistemi olmak üzere 3 ana fay hattı ile 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti.

Aktif fayların, Türkiye'nin neredeyse her noktasında deprem riski oluşturduğunu vurgulayan Sezer, bunların hepsinin 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu belirtti.

"DEPREMLERE MARUZ KALDIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Sezer, Türkiye'de yılda ortalama 24 bin deprem olduğunu aktararak, "2022'de, bugüne kadar 17 bin civarında ve son bir ayda 2 binin üzerinde deprem ölçümlemesi yapıldı. O da bu coğrafyada depremlere ne kadar maruz kaldığımızı gösteriyor" dedi.

"1443 DEPREM İSTASYONUMUZ VAR"

AFAD'ın hem Türkiye hem de komşu ülkelerdeki depremleri anlık olarak takip ettiğini söyleyen Sezer, "Bütün illerimizde 1443 deprem istasyonumuz var. Avrupa'da istasyon sayısı bakımından 2'nci sıradayız. Çok aktif şekilde ölçümlemeleri yapıyoruz. Bizim deprem takip yerimiz var. Orada da arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışma ve çözümlemeler yapıyor. Anlık olarak herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

KENT MERKEZİNDEN AKTİF FAY GEÇEN İL SAYISI 24

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçede direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

4 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE 128 DEPREM YAŞANDI

Türkiye'de son bir ayda meydana gelen 2 bini aşkın depremden 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükte oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 11 Ekim'de yaşanan depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana yaşanan yaklaşık 17 bin depremin 128'i, 4 ve üzeri büyüklükte meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler çoğunlukla Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl, Erzurum, Kars ve Van civarında yoğunlaştı.

Ayrıca Türkiye ve yakın çevresinde 1900'den bugüne kadar 6,5 ve üzeri büyüklükte 85 deprem meydana geldi. Bunlardan 20'si ülkede ciddi can ve mal kaybına neden oldu.