Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı: Termometreler eksi 20,2'yi gördü!
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının, sıfırın altında 20,2 dereceyle Bolu'da ölçüldüğü aktarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, Gerede'nin Samat köyünde eksi 20,2 derece kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci ve üçüncü yerleri de Bolu'dan oldu.
Hava sıcaklığı Bolu merkeze bağlı Batı Karadeniz Araştırma Ormanı'nda sıfırın altında 20,1, Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.
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