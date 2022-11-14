Türkiye'de Haziran 2015-Aralık 2016 arası düzenlenen saldırılarda 500'e yakın kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 18 ay içerisinde 30'a yakın bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda çoğunluğu sivil 497 kişi yaşamını yitirirken, 2 binden fazla insan da yaralandı.
Türkiye son 18 ay içerisinde çok sayıda saldırının hedefi olurken, bu saldırılarda 497 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı da 2 bini geçti.
Diyarbakır'da 7 Haziran 2015 seçimlerinden iki gün önce Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) mitingine düzenlenen, beş kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı takip eden 18 ayın 13'ünde can kaybının yaşandığı en az bir bombalı saldırı meydana geldi.
Bu saldırıların tamamı PKK, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) ya da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından üstlenildi ya da hükümet yetkilileri tarafından bu örgütlerin gerçekleştirdiği açıklandı.
2015 yılının ikinci yarısında meydana gelen saldırıları ağırlıklı olarak IŞİD'in düzenlediği ve doğrudan sivillerin hedef alındığı görülüyor.
2016 yılında ise PKK veya TAK'ın saldırılarında önemli bir artış olması dikkat çekiyor. Bu saldırıların önemli bir kısmında doğrudan güvenlik güçleri hedef alınırken, önemli sayıda sivil kayıp da verildi.
Söz konusu örgütlerin, patlamalarda ağırlıklı olarak intihar bombacısı ya da bomba yüklü araç kullanması dikkat çekiyor.
28 Haziran 2016'da düzenlenen ve hem silahlı saldırganların hem de intihar bombacılarının kullanıldığı Atatürk Havalimanı saldırısı, yöntem açısından diğerleriyle önemli bir ayrışma gösteriyor. Hükümet, bu saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA SALDIRILARDA ARTIŞ VAR
Şiddet olaylarında özellikle Mart 2016 ile Eylül 2016 arasında önemli bir artış görülüyor. Bu dönemde 17 bombalı saldırı düzenlendi ve toplamda 176 kişi yaşamını yitirdi.
Bu dönem içerisinde İstanbul'da üç, Ankara'da ise bir bombalı saldırı düzenlendi. En fazla saldırının düzenlendiği kent ise Diyarbakır oldu. Darbe girişiminin yaşandığı Temmuz da kayıtlara hiçbir saldırının olmadığı beş aydan biri olarak giriyor.
Bu dönem, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından güvenlik güçlerinin PKK'ye yönelik kırsal alanlardaki operasyonlarını şiddetlendirdiği bir zaman dilimini de temsil ediyor.
Ağustos 2016, bu dönem içerisinde çoğu güneydoğu kentlerinde olmak üzere sekiz patlama ile en fazla saldırının düzenlendiği ay olarak öne çıkıyor.
2016'DA EN FAZLA CAN KAYBI AĞUSTOSTA YAŞANDI
Bu saldırıların çok büyük bir kısmı PKK tarafından üstlenildi. Bazı saldırıları ise TAK kendisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.
Saldırılarda; ağırlıklı olarak güvenlik güçleri, çevik kuvvet ve emniyet müdürlükleri hedef alındı. Bununla birlikte önemli sivil kayıplar da görüldü.
2016 yılında en fazla can kaybının yaşandığı saldırı da yine Ağustos ayında düzenlendi. Gaziantep'te bir sokak düğününde bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği patlatmasıyla 54 kişi yaşamını yitirirken, bu olay yılın en kanlı, tarihin ise en yüksek can kaybının görüldüğü ikinci saldırısı oldu.
Türkiye tarihinde en fazla can kaybına neden olan saldırı da Ekim 2015'te 107 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara patlamaları. IŞİD'in iki intihar bombacısıyla düzenlediği bu saldırılar nedeniyle Ekim 2015 de son 18 ayın en kanlı ayı olarak tarihe geçti.
Son 18 ay içerisinde can kaybı yaşanan saldırıların listesi:
|
17 Aralık 2016 - Kayseri
|
Erciyes Üniversitesi yakınlarında bir özel halk otobüsüne bomba yüklü araçlar saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken, 56 kişi de yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
|
10 Aralık 2016 - İstanbul
|
Dolmabahçe'deki Vodafone Arena Stadı yakınlarında çevik kuvvet polislerini hedef alan iki bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılardan ilki stadın güney tarafından bomba yüklü bir aracın patlatılması; ikincisi de Maçka Parkı'nda bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği infilak ettirmesiyle yapıldı. 8'i sivil, 37'si polis memuru, 45 kişi hayatını kaybederken, 155 kişi de yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
|
24 Kasım 2016 - Adana
|
Valilik binasının önünde bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi yaşamını yitirirken, 33 kişi de yaralandı.
Hükümet, hedefin vali olduğunu açıkladı. TAK saldırıyı üstlendi.
|
4 Kasım 2016 - Diyarbakır
|
Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ek hizmet binası önünde bomba yüklü bir minübüs infilak etti. Patlamada, 11 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla insan yaralandı.
Diyarbakır Valiliği'nin PKK'yı suçlamasına karşın hem Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hem TAK saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.
|
9 Ekim 2016 - Hakkari
|
Şemdinli ilçesindeki Durak Jandarma Karakolu'na 5 tonluk patlayıcı taşıyan bir kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 10'u asker 18 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.
PKK, saldırıyı askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG) tarafından yapılan bir açıklamayla üstlendi.
|
26 Ağustos 2016 - Şırnak
|
Cizre ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı.
Saldırı, PKK'nın silahlı kolu HPG adına yapılan açıklamayla üstlenildi.
|
21 Ağustos 2016 - Gaziantep
|
Beybahçe mahallesinde yapılan bir düğün törenine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk 54 kişi yaşamını yitirirken, 100'e yakın insan yaralandı.
Hükümet, 12-14 yaşlarında bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini söylediği saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini açıkladı.
|
18 Ağustos 2016 - Elazığ, Van, Bitlis
|
Üç şehirde aynı gün içerisinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda toplam 12 kişi yaşamını yitirirken, 219 kişi de yaralandı.
Hükümet, saldırılardan PKK'yi sorumlu tuttu.
|
15 Ağustos 2016 - Diyarbakır
|
Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5'i polis, toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı.
PKK'nin silahlı kolu HPG adına yapılan açıklamada, saldırının PKK'nin kuruluş yıldönümü ve 'Öcalan'ın tecrit altına tutulması' nedeniyle düzenlendiği belirtildi.
|
10 Ağustos 2016 - Diyarbakır, Mardin
|
Aynı gün içerisinde hem Diyarbakır'ın Sur hem de Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.
Hükümet, saldırılardan PKK'nın sorumlu olduğunu açıkladı. PKK ise yazılı bir açıklama yaparak, saldırılarla hiçbir ilişkisi olmadığını ancak bu eylemin "yerel düzeyde farklı bir birim tarafından" yapıldığını söyledi.
|
28 Haziran 2016 - İstanbul
|
Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline silahlı ve bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Üç saldırgan alana silahlarla ateş açarak girdikten sonra üzerlerindeki intihar yeleğini patlattı. Saldırıda 45 kişi yaşamını yitirirken, 230 kişi de yaralandı.
Hükümet, saldırıdan IŞİD'i sorumlu tuttu. Saldırıyı üstlenen olmadı.
|
8 Haziran 2016 - Mardin
|
Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis, 6 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı.
Saldırıyı PKK üstlendi.
|
7 Haziran 2016 - İstanbul
|
Vezneciler semtinde çevik kuvvet minibüsünün geçişi sırasında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4'ü sivil, 11 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi de yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
|
12 Mayıs 2016 - Diyarbakır
|
Sur ilçesinin Dürümlü mezrasında bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı.
PKK, şoförün kendini tanıtmasına rağmen köylülerin kamyonun geçişini engellemek için ateş açtıklarını ve bu ateş sonucu fünyelerin isabet almasıyla patlamanın meydana geldiğini bildirdi.
|
10 Mayıs 2016 - Diyarbakır
|
Bağlar ilçesinde polis midibüsünün geçişi sırasında yol kenarında bulunan bir patlayıcı düzenek patlatıldı. 3 kişi yaşamını yitirirken, 45 kişi de yaralandı.
Hükümet, olayın faili olarak PKK'yı işaret etti.
|
1 Mayıs 2016 - Gaziantep
|
Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaşamını yitirirken, 4'ü sivil 22 kişi de yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı ancak saldırganın IŞİD bağlantılı olduğu açıklandı.
|
31 Mart 2016 - Diyarbakır
|
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Otogar Mevkii'nde polis servis aracının geçişi sırasında bomba patlatıldı. Saldırıda 7 polis memuru yaşamını yitirirken, 14'ü sivil 27 kişi yaralandı.
PKK'nın silahlı kolu HPG adına yapılan açıklamada, saldırının Sur'daki operasyonlara misilleme olduğu belirtildi.
|
19 Mart 2016 - İstanbul
|
İstiklal Caddesi'nde günün erken saatlerinde bir intihar bombacısı üzerindeki düzeneği ateşledi. Meydana gelen patlamada, 3'ü İsrail, 1'i İran vatandaşı toplam 4 kişi yaşamını yitirirken, 12'si yabancı uyruklu 37 kişi yaralandı.
Hükümet, intihar bombacısının IŞİD bağlantılı olduğunu açıkladı.
|
13 Mart 2016 - Ankara
|
Kızılay'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Bu, başkent Ankara'da 5 ayda meydana gelen 3. büyük saldırı oldu. Saldırıda 36 kişi yaşamını yitirirken, 125 kişi de yaralandı.
Saldırıyı TAK üstlendi.
|
17 Şubat 2016 - Ankara
|
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 29 kişi yaşamını kaybederken, 61 kişi de yaralandı.
Saldırıyı, TAK üstlendi.
|
14 Ocak 2016 - Diyarbakır
|
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı.
Saldırıyı PKK'nın silahlı kolu HPG üstlendi ve yapılan açıklamada hedefin emniyet güçleri olduğu, sivil kayıplardan dolayı ise üzüntü duyulduğu belirtildi.
|
12 Ocak 2016 - İstanbul
|
Sultanahmet Meydanı'nda sabah saatlerinde bir turist kafilesine yönelik bir intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8'i Almanya vatandaşı 13 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.
Hükümet, saldırıyı yabancı uyruklu bir IŞİD militanının gerçekleştirdiğini açıkladı.
|
23 Aralık 2015 - İstanbul
|
Sabiha Gökçen Havalaanı'nın apronuna havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir temizlik görevlisi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı ve üç uçak da hasar gördü.
Saldırıyı TAK üstlendi.
|
10 Ekim 2015 - Ankara
|
Barış Mitingi'ne katılmak üzere gar kavşağında toplanan grupların arasına giren iki intihar bombacısı üzerlerindeki patlayıcı düzeneği eş zamanlı olarak patlattı. Saldırıda 107 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı. Bu olay, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenmiş en kanlı saldırı olarak tarihe geçti.
Hükümet, saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiğini açıkladı.
|
20 Temmuz 2015 - Şanlıurfa
|
Suruç ilçesinde Suriye'nin Kobani bölgesine yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 34 kişi yaşamını yitirirken 104 kişi de yaralandı.
İntihar bombacısının bir IŞİD militanı olduğu açıklandı.
|
5 Haziran 2015 - Diyarbakır
|
Genel seçimlerden iki gün önce İstasyon Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde çöp kutularına bırakılan iki ayrı bombanın patlatılmasıyla bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 400'den fazla kişi de yaralandı.
Saldırıyı IŞİD'in yaptığı açıklandı.
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