Türkiye'de kaçak avcılara 14 bin 796 TL ceza kesildi
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye 14 bin 796 TL para cezası kesilerek, av tüfeklerine el konuldu.
Yeniaslanbaşar köyünde, asayiş devriyesi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahıs tespit etti. Şahısların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, şahısların kaçak avcı olduklarını tespit ettikten sonra, 2 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, yasa dışı avlanan ve avlaması yasak olan hayvanları avlamak isteyen şahısların av tüfeklerine el konulurken, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 14 bin 796 TL idari para cezası kesildi.
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