Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 14:57

Bosna Hersek'in Stolac şehrinde gece 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Stolac Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar oluştuğunun derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

'TÜRKİYE HER ZAMAN BOSNA HERSEK'İN YANINDADIR'

Açıklamada, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verilerek, felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle Türkiye'nin Bosna Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunun bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye her zaman Bosna Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.