Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınayan bir açıklama paylaştı. Açıklamada İsrail makamlarına derhal gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuldu.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 21:20
Türkiye'den İsrail'e kınama
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. 


Dışişleri bakanlığı dışişleri israil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler