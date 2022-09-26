Türkiye'den İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınayan bir açıklama paylaştı. Açıklamada İsrail makamlarına derhal gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını derhal gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Radikal İsrailli Grupların Mescid-i Aksa’ya Baskınları Hk. https://t.co/atdhatiacu pic.twitter.com/apO9lc4RXV— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2022
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- Demirtaş yıllar sonra açıkladı