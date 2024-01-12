Türkiye'nin konuştuğu dava başladı: Seçil Erzan ikinci kez hakim karşısında!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:42

Güncelleme: 12.01.2024 - 11:17

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutuklu olduğu 7 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün başladı. Ana duruşma salonunun yetersiz olmasından dolayı duruşma, daha büyük olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor.

Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuklu bulundukları cezaevlerinden jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı ve bazı müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu. Saat 10.30’da başlaması beklenen duruşma, saat 11.10’da başladı. Semih Kaya da tanık olarak dinlenilmek üzere mahkemeye geldi.

20 Kasım 2023'te görülen ilk duruşmada mahkeme, gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar’ın hazır edilmesi için avukatlarına süre vermişti.

Seçil Erzan dahil tüm sanıkların savunma yaptığı ilk duruşmada, 11 müşteki beyanda bulunmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ile Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriet Başsavcılığınca düzenlenen ilk iddianame ve dava açıldıktan sonra hazırlanan ek iddianamelerle birlikte Seçil Erzan'ın 21 kişiye yönelik, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 77 yıldan 152 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Diğer 6 şüpheli Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk hakkında da, 'nitelikli dolandırıcılık' sunundan 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.