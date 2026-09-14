Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 182 sürekli işçi alımı yapacağının duyurulmasının ardından adayların gözü başvuru sürecine çevrildi. Peki, TÜRKŞEKER 182 işçi alımı başvuruları başladı mı? TÜRKŞEKER 182 işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

TÜRKŞEKER bünyesinde gerçekleştirilecek 182 işçi alımı için resmi başvuru süreci 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları için son gün 18 Eylül 2026 olarak açıklandı. Toplam 182 kişilik kadro dağılımında; makine fabrikalarında görev yapacak 83 sürekli işçi, 57 engelli işçi ve 42 eski hükümlü işçi kontenjanı yer alıyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul ediliyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.iskur.gov.tr), e-Devlet kapısı aracılığıyla açık iş ilanlarını inceleyerek başvurularını online olarak kolayca iletebilirler.