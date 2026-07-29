Turnalık Yaylası'ndaki maden protestosunda 20 gözaltı

Taşyapı Şirketi, Turnalık Yaylası’ndaki sondaj faaliyetlerini geçen hafta durdurarak iş makinelerini bölgeden çıkarmıştı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ise bölgede yapılan incelemenin ardından şirketin gerekli izin ve belgeler olmadan faaliyet yürüttüğünü iddia ederek tutanak tutmuş ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Taşyapı şirketinin yaylaya yeniden iş makineleri götürdüğü haberini alan yurttaşlar, sondaj yapılması planlanan alanda toplanarak iş makinelerinin girişini engellemek için direniş başlattı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik bariyeri oluşturdu ve yurttaşlardan Taşyapı firmasının çalışma alanından çıkmalarını istedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Jandarma, alanda toplanmanın ve çalışmaları engellemenin suç olduğunu belirterek yurttaşların dağılmamaları halinde müdahale edileceğini anons etti. Yurttaşlar ise alkışlarla ve kol kola girerek tepki göstermeyi sürdürdü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan yurttaşların, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldükleri kaydedildi.