TÜROFED duyurdu: Depremzedeler için 9 bin 450 oda hazırlandı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:00

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:00

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yurttaşlar için yurt genelinde 9 bin 450 odanın gelecek talep doğrultusunda hazır bulundurulduğunu açıkladı.

"GEREKİRSE DAHA FAZLA ODAYI AFETZEDELERİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

TÜROFED olarak ülke geneline yayılmış 17 dernekle depremzedeler için harekete geçtiklerini belirten Çorabatır, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimizle bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Konaklama sorunu için çare üretmeye karar verdik. 9 bin 450 odamızı gelecek talep doğrultusunda hazır bulunduruyoruz. Hatta Bodrum, Kapadokya, Diyarbakır ve Gaziantep'te bulunan üye derneklerimiz ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Gerekirse daha fazla odayı afetzedelerin hizmetine sunacağız. Yaşanan afet tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Şimdi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor."