Turunç toplayan kadınlara araba çarptı: 3 ölü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplayan 3 kadın, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
M.K.A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur, Nilüfer Kanat ve Özler Büyükmazı'ya çarptı.
Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki 06 BMV 149 plakalı otomobil de çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadınların cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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