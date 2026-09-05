2026-TUS 2. Dönem sınavının ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki, TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre adaylar, sınavda elde ettikleri puan ve başarı sıralamalarına 17 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla erişebilecek.

TUS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 TUS 2. Dönem sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek ve sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sonuç belgeleri için adaylara ayrıca basılı bir belge gönderilmeyecek. Adaylar, puan ve başarı sıralaması bilgilerine yalnızca ÖSYM’nin dijital sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.