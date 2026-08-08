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TUS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

TUS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

8.08.2026 22:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TUS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 2. dönem sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre sınav 23 Ağustos 2026'da yapılacak. Peki, TUS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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TUS 2026 2. dönem sınavına kısa süre kala adayların gözü ÖSYM'den yapılacak sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre 2026-TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Peki, TUS sınav yerleri belli oldu mu? 2026 TUS 2. Dönem sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

TUS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

TUS sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumları olmak üzere ayrı ayrı edinilecektir. Belgenin üzerinde

sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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