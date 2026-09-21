Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2026 yılı 2. dönem oturumu 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 TUS 2. Dönem tercih tarihleri belli oldu mu?

TUS 2. DÖNEM TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2026 TUS 2. Dönem tercih tarihlerine ilişkin henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Geçmiş yıllardaki süreçler ve değerlendirme takvimleri göz önüne alındığında, TUS 2. Dönem tercihlerinin eylül ayının son haftası ile ekim ayının ilk haftası arasında erişime açılacağı öngörülmektedir.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecektir. T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapacak adaylar, yayınlanacak TUS Tercih Kılavuzu'ndaki kurallar çerçevesinde kontenjan kodlarını girerek tercihlerini tamamlayacaktır. Tercih tarihlerinin netleşmesiyle birlikte kılavuz ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.