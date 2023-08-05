Tutar Sitesi davasında yeni gelişme: Yargı, belediye başkanının sözlerine kulak vermeli

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde C bloğu yıkılan 4 bloklu Tutar Sitesi davasında savcılık, kolon-kiriş kesme iddiasına ilişkin takipsizlik kararı vermişti.

Önceki gün sosyal medya hesabından yurttaşların sorularını yanıtlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, binada yakınlarını yitiren Yüksel Erdoğdu’nun “Sayın başkan, aynı malzemeler ile 4 blok yapılan Tutar Sitesi’nin C bloğu depremde yerle bir, 65 canımıza mezar oldu. Bina altındaki iş yerinde 2020 yılında yapılan tadilatlar var. Apartman sakinlerinin belediyenize şikayetleri var. Kamuoyu çok rahatsız. İlginizi bekliyoruz” iletisine “Doğru bilmiyorsunuz. Kolon kesildiğine dair iddialarla ilgili 2000 yılından önce tamamlanmış binada işyerinin genişletilmesi için kolon kesildiğine dair iddialar var hatta apartman sakinleriyle aralarında davalık karakolluk olduklarına dair kayıtlar var 2020 yılında verilen basit tamir tadilat yazısının bu durumla bir alakası yoktur” sözleriyle yanıt verdi.

“VERİLER 2020’Yİ İŞARET EDİYOR”

Açıklama üzerine harekete geçen dava avukatı Gülsüm Özdoğru, Cumhuriyet’e konuştu. Belediye başkanının iddialara ilişkin belge ve evrakları kendileriyle ve yargıyla paylaşması gerektiğini belirten Av. Özdoğru, “Eğer başkan kolon kesilme işlemi 2000’den önce yapıldığı kastediyorsa, C blokta bulunan dükkanlar 2010 yılına kadar boş durdu, o dönemde böyle bir işlemi kim yapacak?” sorusunu yöneltti.

Eldeki verilerin, kolon ve kiriş kesimiyle ilgili işlemlerin 2020 yılındaki tadilat sürecinde yapıldığına işaret ettiğini söyleyen Av. Özdoğru, "Belediye başkanının da doğruladığı usulsüzlük iddialarına ilişkin devletin üç erkinden biri olan yargıdan beklentimiz, ciddi şüphelere rağmen bugüne kadar yok sayılan bu iddiaların araştırılması, anayasal hakkımız olan etkin bir soruşturmanın yürütülüp adil bir yargılanma yapılmasıdır" dedi.