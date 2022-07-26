Tutuklanan 80 yaşındaki general Kılınç'ın oğlundan babasına mektup: Lütfen cezaevinde ölmeyin

26 Temmuz 2022 Salı, 13:46

28 Şubat davasında hapis cezaları kesinleşen 5 orgeneral, 3 korgeneral, 1 koramiral, 3 tümgeneral ve 1 tuğgeneralin ardından da dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi sökülmüştü. Kılınç, geçen sene ağustos ayından beri cezaevinde bulunuyor. Kılınç'ın oğlu Mehmet Koray Kılınç ise, cezaevindeki babasına bir mektup gönderdi. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Mehmet Koray Kılınç’ın babasına yazdığı mektubu köşesinde paylaştı. Kılınç mektubunda şunları yazdı:

“Öncelikle sana ve aynı kumpas davasından tutuklu bulunan diğer vatansever komutanlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. İleri yaşınıza rağmen çok zor bir süreçten geçiyor olduğunuzu biliyoruz. Yine de her şeye rağmen umarım hepiniz iyisinizdir, umutlusunuzdur ve sağlıklısınızdır. Bazen beklemek tek çare olabiliyor hayatta ve bekleyerek elde edilen mutluluğun da ayrıcalıklı olduğunu sen bize önceden öğretmiştin. Bir de her gece yatarken etmemiz gereken dualar var öğrettiklerin içinde… İşte ben o duayı torununa da öğrettim. Bu bekleme sürecinde o da küçük yaşına rağmen duasını yapıp öyle uykuya dalıyor. Aynı bizler gibi… Davasında haklı olan herkesin duaskabul olmasını Allah'tan bir kez daha diliyorum.

Tutuklanmanın üzerinden neredeyse 1 yıl gibi bir zaman geçti. Demem o ki; zaten sınırlı olan hayatının kocaman bir senesini maalesef haksız yere yine cezaevinde geçirdin. Önceki cezaevi sürecini de katarsak eğer neredeyse 3 yıl gibi bir zaman mahkum olarak yaşadın. Hayatının ilk evrelerini yokluk ve zorluklarla geçirmiş, ortalarını dik duruş ve vatan sevgisiyle geçirmiş bir askerin hayatının son evreleri zindanlarda geçmemeliydi. Ben de senin gibi düşünüyorum ve her zaman dediğin gibi her şeyde bir hayır vardır diyorum. Er ya da geç adalet tecelli edecektir diyorum, inancımı yitirmiyorum. Ama yine de bu dilekler, içinden geçtiğimiz bu olumsuz sürecin; ağır, üzücü, yıpratıcı ve düşündürücü olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor maalesef.

KILINÇ BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bu arada geçen hafta 83'üncü yaşına girdin. Bu vesileyle doğum gününü kutluyor ve yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve özgürlük getirmesini diliyorum. Çünkü sen insan olarak her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Aynen aynı kaderi paylaştığın diğer değerli komutanlar/silah arkadaşların gibi…

Tutuklu bulunduğun süre içinde bize defalarca mektuplar gönderdin. Bu mektuplarında dava sürecinden bahsettin, duygu ve düşüncelerini ifade ettin, hayatla ilgili sorular sordun, cevaplar verdin. Hatta gözlemci bir mâhkum olarak cezaevi süreciyle ilgili düzenleyici düşüncelerini dahi paylaştın.

Ben de sana bir mektup göndermek ve bazı sorular sormak istedim, (Tabii diğer tutuklu vatansever komutanlara da eğer müsaadeleri olursa.)

Bizler bilmeden, fark etmeden, görmeden; kasten adam mı öldürdün/öldürdünüz? Bir yeri mi bombaladınız?

Masum insanlara, çocuklara, bebeklere işkence mi yaptınız? Özür dilerim ama çocuklara cinsel tacizde mi bulundunuz?

Sevgili babam ve değerli komutanlarımız; büyük okyanuslarda mücadeleler verdiniz, bir kaşık suda boğulmayın! İnanıyoruz ki; mutlaka birileri sesimizi duyacak, adalet yerini bulacak ve aramıza sapasağlam döneceksiniz.Ve son olarak:

Lütfen orada ölmeyin…

Selam ve Saygılarımla…"