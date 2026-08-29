Tutuklanan Fidan Atalay’ın sosyal medya geliri ortaya çıktı: Kazancı dikkat çekti!

Sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak tanınan Fidan Atalay, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atalay hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğrafların “müstehcenlik” suçunu oluşturduğu ve bu içeriklerden gelir elde edilmesinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da oluşturabileceği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

SADECE INSTAGRAM’DAN YAKLAŞIK 1 MİLYON TL

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında Atalay’ın sosyal medya gelirleri de mercek altına alındı.

Instagram’da 701 bin takipçisi bulunan Atalay’ın platformda 12 bin 100’den fazla ücretli abonesi olduğu belirlendi.

Aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu dikkate alındığında, Atalay’ın yalnızca Instagram’daki ücretli aboneliklerden aylık yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği hesaplandı.

Atalay’ın sosyal medya faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin yanı sıra tüm banka hesaplarının da incelemeye alındığı belirtildi.

İZMİR’DE GÖZALTINA ALINDI, ANKARA’DA TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında İzmir’de gözaltına alınan Atalay, Ankara’ya sevk edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre Atalay’ın 29 Ağustos’ta SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı ve tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Atalay, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.